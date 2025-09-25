Цена бьет по карману: популярный продукт в Украине подорожал до 550 грн

Цены на продукты в Украине продолжают расти ежемесячно. Если большинство базовых товаров дорожает всего на несколько гривен, то кофе уже почти достиг отметки 600 грн за пачку.

По данным Минфина, 210-граммовая упаковка Nescafe Gold на 23 сентября стоит в среднем 588,60 грн. Для сравнения, в августе та же пачка продавалась в среднем за 549,56 грн.

Причины роста цен на кофе

По данным Bloomberg, фьючерсы на кофе колебались вблизи исторических максимумов из-за нестабильной торговли. Причиной стала спекулятивная активность на рынке: инвесторы опасаются, что повышенные тарифы и засуха в Бразилии, ведущему производителю кофе, могут ограничить поставки.

Когда цена кофе приближается к мировому рекорду, это отражается непосредственно на стоимости продукта и в украинских магазинах.

Ранее мы рассказывали, что эксперты предупредили о росте цен на базовый продукт до конца года.

