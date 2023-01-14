Ученые расшифровали стелу, найденную в 1868 году, и обнаружили письменные упоминания о библейском царе Давиде

Стела Меша была найдена фрагментами примерно в 24 км к востоку от Мертвого моря и сейчас находится в Лувре в Париже.

Стелла также называют Моавитским камнем. Это базальтовая каменная плита, которая предоставила историкам и лингвистам крупнейший на сегодняшний день источник моавитского языка. Лишь сейчас исследователи смогли со значительной степенью уверенности подтвердить, что стела содержит прямые упоминания о царе Давиде. Об этом пишет The Jerusalem Post.

На плите высечен развернутый рассказ о том, как моавский царь Меша идет на войну с Израилем. Описанные события соответствуют, хотя и неточно, подобному рассказу в 3-й главе во Второй книге Самуила (II книга Царств). Сегодня это самая подробная надпись, рассказывающая о северном Израильском царстве. Хотя в 1869 году она была повреждена, отпечаток текста удалось сделать еще до того.

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Дом Давида

Текст содержит аллюзии на израильского бога, а также на Дом Давида и Алтарь Давида. Однако до сегодняшнего дня ученые не могли быть полностью уверены, что эти упоминания о царе Давиде были правильно расшифрованы.

Моавитская фраза "Дом Давида" состоит из пяти букв: bt dwd. "Bt" похоже на современное еврейское слово для обозначения дома – bayit – которое по своей конструктивной форме является beit. А "dwd" можно воспринимать как далед вав (буква в данном случае на самом деле вав) далед, что означает имя "Давид".

До сих пор только первая и четвертая буквы серии, bet и waw были полностью понятны. В статье конце 2022 года под названием "Стелла Меши и дом Давида" в зимнем выпуске Biblical Archaeology Review исследователи Андре Лемер и Жан-Филипп Делорм пересмотрели доказательства.

"В 2015 году команда из Западно-Семитского исследовательского проекта Университета Южной Калифорнии сделала новые цифровые фотографии как отреставрированной стелы, так и бумаги. Команда использовала метод под названием Reflectance Transformation Imaging (RTI), в котором многочисленные цифровые изображения снимаются с артефакта, а затем объединяются, чтобы создать точное трехмерное цифровое воспроизведение произведения", – говорится в статье.

По словам исследователей, этот метод особенно ценен, потому что цифровая визуализация позволяет исследователям контролировать освещение нанесенного артефакта, чтобы скрытые, слабые или изношенные надрезы стали видимыми.

Совсем недавно, в 2018 году, Лувр сделал эти новые фотографии с высоким разрешением и направил на них свет, который попадал прямо через 150-летнюю прессованную бумагу. Таким образом, исследователи смогли получить гораздо более четкую картину древних записей. Это, как объясняют Лемер и Делорм, то, как они смогли увидеть доказательства других трех букв, тав (как современное еврейское тав), далет и далет.

Ученые предполагают, что моавитский и древнееврейский языки довольно похожи. Британская энциклопедия охарактеризовала связь между моавским и еврейским языками того времени как отличающиеся "лишь диалектически". То есть, вполне вероятно, что моавитский и иврит были в основном понятны друг другу.

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