Украинский химик проверил, есть ли в пакетированном чае жуки (видео)

В соцсетях время от времени появляется разная информация о пакетированном чае, в том числе и такая, что там можно найти жуков или их остатки. Украинский ученый, кандидат химических наук Глеб Репич решил провести опыт и проверить, правда ли это.

В своем Instagram химик опубликовал видео исследования. Для этого он взял три пакетика чая от разных производителей.

Сначала он разрезал чайные пакетики и высыпал их содержимое в прозрачное блюдце, наведя камеру телефона на гранулы, Репич показал, что там ничего нет. В одном образце были какие-то светлые гранулы, но это были ароматизаторы бергамота. "Никакие крупные насекомые не найдены", – прокомментировал он.

Видео дня

Читайте также: Есть ли в растворимом кофе - кофе: эксперт рассказал всю правду

Наконец ученому удалось опровергнуть распространенный миф после того, как он посмотрел на гранулы чая под микроскопом.

"Нет это не ноги насекомых, это растительные волокна чайных листьев. Во всех трех образцах, и никаких насекомых я не нашел", – прокомментировал он исследовавший под микроскопом чай.

В то же время Репич добавил, что нашел научную статью, в которой ученые сообщили, что нашли в чае тысячи генетический материал тысяч разных видов насекомых.

"Ведь на самом деле я нашел научную статью, в которой немецкие ученые нашли в обычном чае генетический материал тысячи разных видов насекомых. Они на самом деле на этом чае живут. А дальше и сами понимаете, процесс сбора, измельчение… Так что на самом деле все может быть", — добавил. Репич.

Читайте также: Кофе и апельсин: как убрать запах сигарет из помещения

Исследование, на которое ссылается Репич, опубликовано в издании Biology Letters в июне 2022 года. Оно называлось "The bug in a teacup - monitoring arthropod - plant associations with environmental DNA from dried plant material".

В этом исследовании говорится, что немецкие исследователи идентифицировали более тысячи видов насекомых, пауков, клещей и других жуков за ДНК, которую они оставляют в чашке чая. Используя новый метод анализа ДНК, они исследовали сушеные чаи и сушеные травы, которые можно найти в супермаркетах – ромашку, мяту, чай и петрушку. Среди найденных видов были некоторые известные вредители.

Ранее Репич рассказал, как легко избавиться от горечи у грейпфрута.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!