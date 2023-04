Український хімік перевірив, чи є у пакетованому чаї жуки (відео)

У соцмережах час від часу з'являється різна інформація про пакетований чай, зокрема й така, що там можна знайти жуків, чи їхні рештки. Український вчений, кандидат хімічних наук Гліб Репіч вирішив провести дослід та перевірити, чи правда це.

У своєму Instagram хімік опублікував відео дослідження. Для цього він взяв три пакетики чаю від різних виробників.

Спочатку він розрізав чайні пакетики та висипав їхній вміст до прозорого блюдця, навівши камеру телефона на гранули, Репіч показав, що там нічого немає. В одному зразку були якісь світлі гранули, але то були ароматизатори бергамоту. "Жодних крупних комах не знайдено", – прокоментував він.

Врешті науковцю вдалося спростувати поширений міф після того, як він переглянув на гранули чаю під мікроскопом.

"Ні це не ноги комах, це рослинні волокна чайного листя. В усіх трьох зразках, і жодних комах я не знайшов", – прокоментував він чай, який досліджував під мікроскопом.

Водночас Репіч додав, що знайшов наукову статтю, в якій вчені повідомили, що знайшли у чаї тисячі генетичний матеріал тисячі різних видів комах.

"Адже насправді я знайшов наукову статтю, у якій німецькі вчені знайшли у звичайному чаї генетичний матеріал тисячі різних видів комах, які насправді на цьому чаї живуть. А далі й самі розумієте, процес збору, подрібнення… Так що насправді все може бути", - додав Репіч.

Дослідження, на яке посилається Репіч, було опубліковано у виданні Biology Letters у червні 2022 року. Воно називалося "The bug in a teacup — monitoring arthropod – plant associations with environmental DNA from dried plant material".

У цьому дослідженні йдеться, що німецькі дослідники ідентифікували понад тисячу видів комах, павуків, кліщів та інших жуків за ДНК, яку вони залишають у вашій чашці чаю. Використовуючи новий метод аналізу ДНК, вони дослідили сушені чаї та сушені трави, які можна знайти в супермаркетах - ромашку, м'яту, чай і петрушку. Серед знайдених видів були деякі відомі шкідники.

Раніше Репіч розповів, як легко позбутися гіркоти у грейпфрута.

