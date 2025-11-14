Уже на 58% дешевле: в Украине упала цена на популярный овощ

На этой неделе в Украине начали снижаться цены на картофель. Сейчас этот популярный овощ стоит в среднем на 58% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Специалисты отмечают, что на прошлой неделе производители еще пытались удержать стоимость, однако уже в начале этого стало очевидно: при таких ценах быстро реализовать продукцию, которую нельзя долго хранить, не получится. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Поэтому к середине недели фермеры были вынуждены одновременно снизить отпускные цены, чтобы активизировать оптовые продажи.

В ключевых регионах выращивания хозяйства отгружают качественный картофель по 7–13 грн за килограмм (0,17–0,31 долл./кг), что примерно на 14% ниже, чем неделю назад. В то же время, часть производителей, имеющих запас овоща высокого качества, пока не спешит его реализовывать, рассчитывая на возможное подорожание. По оценкам аналитиков, цены на картофель сейчас на 58% ниже, чем в прошлом году.

По состоянию на 13 ноября 2025 самая низкая цена зафиксирована в АТБ и Novus - 11,99 грн/кг.

В других супермаркетах картофель стоит: в "Форе" - 12,90 грн/кг, в Varus - 13,90 грн/кг, в Auchan - 15,30 грн/кг, в "Мегамаркете" - 15,90 грн/кг.

Наивысшую цену в этот день выставила сеть "Сільпо", где килограмм картофеля продается за 18,00 грн.

