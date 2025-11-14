Вже на 58% дешевше: в Україні впала ціна на популярний овоч

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Нині цей популярний овоч коштує в середньому на 58% менше, ніж у той самий період минулого року.

Фахівці зазначають, що минулого тижня виробники ще намагалися втримати вартість, однак вже на початку цього стало очевидно: за таких цін швидко реалізувати продукцію, яку не можна довго зберігати, не вдасться. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Тому до середини тижня фермери були змушені одночасно зменшити відпускні ціни, аби активізувати оптові продажі.

Наразі у ключових регіонах вирощування господарства відвантажують якісну картоплю по 7–13 грн за кілограм (0,17–0,31 дол./кг), що приблизно на 14% нижче, ніж тиждень тому. Водночас частина виробників, які мають запас овоча високої якості, поки що не поспішає його реалізовувати, розраховуючи на можливе подорожчання. За оцінками аналітиків, ціни на картоплю зараз на 58% нижчі, ніж торік у цей час.

Станом на 13 листопада 2025 року найнижча ціна зафіксована в АТБ та Novus — 11,99 грн/кг.

У інших супермаркетах картопля коштує: у "Форі" — 12,90 грн/кг, у Varus — 13,90 грн/кг, в Auchan — 15,30 грн/кг, у "Мегамаркеті" — 15,90 грн/кг.

Найвищу ціну цього дня виставила мережа "Сільпо", де кілограм картоплі продають за 18,00 грн.

