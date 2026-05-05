В Украине подешевели популярные овощи: сколько стоят

В Украине за последние два дня зафиксировано заметное снижение цен на ряд овощей, в частности, на молодой картофель и баклажаны. Подешевела как отечественная, так и импортная продукция.

Об этом свидетельствуют данные "Столичный рынок". Существеннее всего упала стоимость молодого картофеля украинского производства — почти на 30%. Если 29 апреля ее продавали в среднем по 140 грн/кг, то на 1 мая цена снизилась примерно до 100 грн/кг.

Похожая динамика наблюдается и в сегменте импортной продукции: импортный молодой картофель подешевел примерно на 25 грн за килограмм — до около 60 грн/кг. В то же время прошлогодний картофель остается стабильным на уровне около 9 грн/кг.

Также примерно на треть снизились цены на баклажаны – со 115 до 80 грн/кг. Дешевле стали и помидоры. Больше всего снизилась цена на импортные красные томаты - со 145 до 110 грн/кг.

Что подорожало

Несмотря на всеобщее удешевление, на рынке есть и рост цен. Белокочанная капуста подорожала почти в полтора раза – с 9 до 15 грн/кг. В то же время, молодая украинская капуста немного потеряла в цене и сейчас стоит около 45 грн/кг.

В сегменте фруктов и ягод ситуация более нестабильна. В частности, украинская клубника накануне резко подорожала до 320 грн/кг, но уже 1 мая подешевела до 280 грн/кг.

Прогноз цен на май

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует смешанную ценовую динамику на продукты в мае. На рынок будут влиять сезонность, стоимость энергоносителей и геополитические факторы.

По его словам, с появлением украинских тепличных и полевых овощей, цены на часть продукции уже начали снижаться, и эта тенденция может усилиться.

Наибольшее удешевление ожидается овощами и яйцами — примерно на 7–10% из-за роста предложения. Цены на мясо будут оставаться относительно стабильными, возможны колебания в пределах 2–3%.

Молочная продукция по прогнозу может временно подорожать до 5%, однако в летний период ожидается ее удешевление.

Наиболее нестабильной остается ситуация с фруктами: клубника дешевеет благодаря импорту и сезонному урожаю, тогда как косточковые культуры могут подорожать на 30–50% из-за весенних заморозков и потерь части урожая.

