В Україні подешевшали популярні овочі: скільки коштують

В Україні за останні два дні зафіксовано помітне зниження цін на низку овочів, зокрема на молоду картоплю та баклажани. Подешевшала як вітчизняна, так і імпортна продукція.

Про це свідчать дані Столичний ринок. Найсуттєвіше впала вартість молодої картоплі українського виробництва — майже на 30%. Якщо 29 квітня її продавали в середньому по 140 грн/кг, то станом на 1 травня ціна знизилася приблизно до 100 грн/кг.

Схожа динаміка спостерігається і в сегменті імпортної продукції: імпортна молода картопля подешевшала приблизно на 25 грн за кілограм — до близько 60 грн/кг. Водночас торішня картопля залишається стабільною на рівні близько 9 грн/кг.

Також приблизно на третину знизилися ціни на баклажани — з 115 до 80 грн/кг. Дешевшими стали й помідори. Найбільше знизилася ціна на імпортні червоні томати — зі 145 до 110 грн/кг.

Що подорожчало

Попри загальне здешевлення, на ринку є й зростання цін. Білокачанна капуста подорожчала майже в півтора раза — з 9 до 15 грн/кг. Водночас молода українська капуста трохи втратила в ціні й зараз коштує близько 45 грн/кг.

У сегменті фруктів і ягід ситуація більш нестабільна. Зокрема, українська полуниця напередодні різко подорожчала до 320 грн/кг, але вже 1 травня подешевшала до 280 грн/кг.

Прогноз цін на травень

Заступник голови Всеукраїнська аграрна рада Денис Марчук прогнозує змішану цінову динаміку на продукти у травні. На ринок впливатимуть сезонність, вартість енергоносіїв та геополітичні фактори.

За його словами, із появою українських тепличних і польових овочів ціни на частину продукції вже почали знижуватися, і ця тенденція може посилитися.

Найбільше здешевлення очікується на овочі та яйця — приблизно на 7–10% через зростання пропозиції. Ціни на м’ясо залишатимуться відносно стабільними, можливі коливання в межах 2–3%.

Молочна продукція, за прогнозом, може тимчасово подорожчати до 5%, однак у літній період очікується її здешевлення.

Найбільш нестабільною залишається ситуація з фруктами: полуниця дешевшає завдяки імпорту та сезонному врожаю, тоді як кісточкові культури можуть подорожчати на 30–50% через весняні заморозки та втрати частини врожаю.

