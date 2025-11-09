Великолепная альтернатива кроссоверу: топ лучших седанов

Покупатели на вторичном рынке часто предпочитают кроссоверы, однако такие авто подходят не каждому. Эксперты отмечают, что среди седанов также немало достойных и надежных вариантов. Специалисты по iSeeCars проанализировали рынок и определили десятку самых надежных моделей, которые, по их оценкам, способны без проблем преодолеть более 250 тысяч миль или около 400 тысяч километров.

Эти автомобили отличаются долговечностью, простотой в обслуживании и высоким уровнем комфорта, а на рынке подержанных авто их можно приобрести значительно дешевле, чем новые модели.

В список самых надежных седанов 2025 года вошли: Lexus IS, Toyota Avalon, Toyota Prius, Honda Civic, Acura ILX, Toyota Camry (в том числе гибридная версия), Toyota Avalon (гибрид), Honda Accord и Lexus ES (гибрид).

Среди лидеров рейтинга — Toyota Avalon, сочетающая высокое качество сборки, комфорт и долговечность, что подтверждается годами эксплуатации.

