Чудова альтернатива кросоверу: топ найкращих седанів 

Покупці на вторинному ринку часто надають перевагу кросоверам, проте такі авто підходять не кожному. Експерти наголошують, що серед седанів також є чимало гідних і надійних варіантів. Фахівці з iSeeCars проаналізували ринок та визначили десятку найнадійніших моделей, які, за їхніми оцінками, здатні без проблем подолати понад 250 тисяч миль, або близько 400 тисяч кілометрів.

Як зазначає видання Motor1, ці автомобілі вирізняються довговічністю, простотою в обслуговуванні та високим рівнем комфорту, а на ринку уживаних авто їх можна придбати значно дешевше, ніж нові моделі.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

До списку найнадійніших седанів 2025 року увійшли: Lexus IS, Toyota Avalon, Toyota Prius, Honda Civic, Acura ILX, Toyota Camry (у тому числі гібридна версія), Toyota Avalon (гібрид), Honda Accord та Lexus ES (гібрид).

Серед лідерів рейтингу — Toyota Avalon, яка поєднує високу якість складання, комфорт і довговічність, що підтверджується роками експлуатації.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!