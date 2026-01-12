Актуально в период отключения света: что такое EcoFlow и какой выбрать для квартиры
Из-за регулярных и длительных блекаутов украинцы массово вернулись к теме резервного питания. Особенно актуально это для обитателей многоэтажек, где генератор поставить невозможно из-за шума, выхлопов и правил дома.
Именно поэтому спрос на портативные зарядные станции EcoFlow вырос стремительно — компактные, легкие, мобильные и позволяют переносить устройство из комнаты в комнату или даже между квартирами. Об этом пишет OBOZ.
Чем EcoFlow отличается от обычных павербанков и генераторов
Внешне EcoFlow напоминает большой павербанк, но мощность у него гораздо выше. Благодаря розетке 220 В станция может питать бытовую технику, ноутбуки, роутеры, холодильники и освещение часами или даже на днях (в зависимости от модели и емкости).
Главные преимущества по сравнению с бензиновыми/дизельными генераторами:
- Бесшумность – работает тихо, как обычный гаджет;
- Экологичность – ноль выбросов, можно использовать в помещении;
- Безопасность - нет риска отравления угарным газом;
- Мобильность – вес от 3–5 кг (младшие модели) до 20–30 кг (мощные), легко переносить;
- Быстрая зарядка – многие модели заряжаются от сети за 1–2 часа.
Сколько стоят зарядные станции EcoFlow в Украине (январь 2026)
Цены в официальных магазинах (Rozetka, Comfy, Epicentr, YASNO shop, авторизованный EcoFlow Ukraine) колеблются в зависимости от модели, емкости и комплектации. Актуальный диапазон — от 25 000 грн до 145 000 грн и выше топовых версий с дополнительными батареями.
Популярные модели (ориентировочные цены на январь 2026):
- EcoFlow RIVER 3 / RIVER 2 – от 10 000–25 000 грн (компактные, для гаджетов и малой нагрузки);
- EcoFlow DELTA 2 / DELTA 2 Max – 50 000–90 000 грн (универсальный выбор для квартиры);
- EcoFlow DELTA Pro - 100 000-150 000 грн + (мощные, для холодильника, отопления и т.д.).
Важно: проверяйте наличие на складе – популярные модели быстро раскупают, и приходится ждать поставки или брать аналог.
Как правильно подобрать мощность: используйте калькулятор
Чтобы не переплатить за лишнюю емкость или не купить слабую станцию, воспользуйтесь популярным онлайн-калькулятором (один из самых распространенных – https://rewlogan.com/power или аналогичный на uStore/других сайтах).
Инструкция проста:
- Выберите устройства, которые вы планируете питать (роутер, лампы, ноутбук, холодильник и т.д.).
- Укажите их мощность в ваттах (Вт) и сколько часов в сутки они будут работать.
- Калькулятор выдаст минимальную необходимую емкость (Вт·ч) и рабочую мощность станции.
Пример расчета:
- Wi-Fi роутер 10 Вт – 5 часов;
- LED-лампа 10 Вт – 3 часа;
- Ноутбук 60 Вт – 3 часа;
- Холодильник 100 Вт – 24 часа.
Результат: минимум 2660 Вт·ч емкости и рабочая мощность ~180 Вт.
Помните: это примерный расчет. Для точности добавьте запас 20–30% на пусковые токи (особенно для холодильника) и учитывайте реальные параметры приборов.
Важные правила использования EcoFlow
- Никогда не подключайте станцию к сети через "двойную вилку" (кабель с двумя вилками) – это опасно и может повредить устройство.
- Подключайте потребители непосредственно к станции.
- Если не хватает розеток 220 В – используйте качественный удлинитель (без перегрузки).
- Сохраняйте станцию в сухом прохладном месте, избегайте прямых солнечных лучей.
