Армия РФ атаковала пригород Харькова и Одессу: поврежден терминал 'Новой почты', есть погибшие и раненые (фото)

В ночь на 13 января российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Наибольшие потери понесла Харьковщина — там погибли четыре человека. В Одессе ранения получили гражданские, а в Киевской области зафиксировано разрушение жилых и хозяйственных объектов.

Харьковская область

По данным мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, под массированным обстрелом оказались пригороды областного центра. Враг атаковал регион большим количеством ударных дронов, а также нанес ракетные удары.

Сначала сообщалось о пожаре и одном раненом за пределами города. Впоследствии стало известно, что по состоянию на утро число погибших возросло до четырех человек, еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

В ГСЧС уточнили, что один из ударов пришелся на территорию почтового терминала. Там разрушены здания и возник масштабный пожар площадью около 500 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать 30 человек, двое из них были деблокированы из-под завалов. Воздушные силы также сообщали о значительной концентрации вражеских дронов вблизи Харькова.

Одесса

По информации начальника Одесской МВА Сергея Лысака, город ночью пережил две волны атак. В центральной части Одессы повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры - больница, детский сад и школа.

Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что количество раненых возросло до шести человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое из них с травмами средней тяжести были госпитализированы, еще четырем медикам оказали помощь прямо на месте.

