Армия РФ ударила дроном по жилому дому на Сумщине: погибла семья с маленькими детьми (фото)

В ночь на 30 сентября российский беспилотник попал в жилой дом в селе Чернеччина Краснопольской общины Сумской области. В результате удара погибла целая семья — двое взрослых и двое малолетних детей.

О трагедии сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров. По его словам, дом, по которому ударили кафиры, принадлежал супругам с двумя сыновьями. Спасатели извлекли из-под завалов тела 35-летнего мужа, его 26-летней жены и их детей в возрасте 6 и 4 лет.

Григоров подчеркнул, что шансов спастись у семьи не было.

