Українські військові збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку

Близько 4-ї години ранку 25 вересня українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який завдавав ударів по Запоріжжю.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.Там підтвердили, що літак здійснював атаки із застосуванням керованих авіабомб.

"Збито ворожий Су-34!" — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Нагадаємо, дрони атакували готель "Форос" у тимчасово окупованому Криму.

