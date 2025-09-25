Армія рф атакувала Вінниччину дронами: є влучання в обʼєкти енергетики та залізниці (фото)

У ніч проти 25 вересня російські війська вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок атаки частина Вінниці залишилася без електрики, а рух поїздів було тимчасово зупинено.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.За її словами, станом на ранок електропостачання та роботу залізниці відновлено. Пошкоджень житлових будинків і постраждалих серед людей не зафіксовано.

Пожежу, яка виникла після обстрілу, загасили близько 5:30. Для ліквідації наслідків було залучено 76 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

