Армия РФ атаковала Виннитчину дронами: есть попадание в объекты энергетики и железной дороги (фото)

В ночь на 25 сентября российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры в Винницкой области. В результате атаки часть Винницы осталась без электричества, а движение поездов было временно остановлено.

Об этом сообщила первая заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, по состоянию на утро электроснабжения и работа железной дороги возобновлена. Повреждения жилых домов и пострадавших среди людей не зафиксированы.

Читайте также: Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар в складских помещениях (фото)

Возникший после обстрела пожар потушили около 5:30. Для ликвидации последствий были привлечены 76 спасателей и 24 единицы техники.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!