Ароматный и вкусный: рецепт клубничного джема за 5 минут

Этот клубничный джем прекрасно подходит как дополнение к блинам, оладьям и панкейкам, а также может использоваться как прослойка для тортов или сладкий топинг к мороженому. На его приготовление уйдет всего 5 минут и минимум ваших сил.

Джем станет отличным дополнением к вашему любимому чаю. Рецептом поделилась ТСН.

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Для приготовления понадобится:

500 г клубники;

350 г сахара;

2 столовые ложки лимонного сока.

Способ приготовления:

Ягоды сначала нужно тщательно перебрать, удалить испорченные плоды и плодоножки, промыть под проточной водой и оставить на дуршлаге, чтобы стекла излишняя влага.

Затем клубнику следует измельчить погружным блендером и по желанию перетереть через сито, чтобы получить максимально нежную консистенцию без косточек. Получившееся пюре переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и поставить на медленный огонь. Массу довести до кипения.

После закипания джем варят около пяти минут, постоянно помешивая и снимая пену. Затем добавляют лимонный сок и продолжают варку еще около 30 минут, пока масса не загустеет.

Готовый горячий джем сразу разливают в стерилизованные банки, плотно закрывают крышками, переворачивают вверх дном, укутывают и оставляют до полного охлаждения. Хранить его следует в прохладном месте.

По желанию в рецепт можно добавить ванильный сахар для более внятного аромата.

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