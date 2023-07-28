Авраменко объяснил, как перевести фразеологизм 'пенять на себя' на украинский

В русском языке существует фразеологизм "пеняй на себя", который означает, что человек сам виноват в произошедшем. По-украински эта фраза переводится не буквально.

Об этом рассказал языковед и исследователь Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1". По его словам, для таких ситуаций следует применять ответчик, а не прямой перевод.

В частности, "пеняй на себя" на украинском можно сказать: "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте".

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Другим примером косвенного перевода Авраменко привел русское изречение "кому счастье, а кому несчастье". По словам исследователя, на украинском можно сказать: "кому весілля, а курці – смерть".

Еще один известный русский фразеологизм "выеденного яйца не стоит" на украинский следует переводить как: "не вартий дірки з бублика".

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