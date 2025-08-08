Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина

По информации СМИ, администрация Белого дома работает над подготовкой встречи между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. По предварительной информации, переговоры могут состояться на следующей неделе, однако место проведения пока не определено.

Об этом сообщает " Общественное" со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа. Представительница Трампа Каролайн Ливитт подтвердила открытость экспрезидента к диалогу с обоими лидерами. "Как отметил президент Трамп вчера, российская сторона проявила заинтересованность во встрече с ним, и он готов к такому разговору. Президент Трамп стремится встретиться как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, поскольку хочет положить конец этой жестокой войне. В настоящее время в Белом доме обрабатываются детали возможных переговоров" заявила она.

Напомним, что будет делать Москва, чтобы "сбить" историю с потенциальным введением санкций.

