Будут с вами долго: топ надежных автомобилей

Надежность остается ключевым фактором при выборе авто, ведь водители ожидают стабильной работы и минимального количества поломок во время эксплуатации.

Аналитики издания Consumer Reports выяснили, что японские производители и дальше возглавляют рейтинг самых надежных новых автомобилей. В то же время в 2026 году сменился бренд-лидер.

Если в 2025-м первое место занимала Subaru, то в этом году она уступила позицию компании Toyota и переместилась на вторую строчку. Третье место заняло премиальное подразделение Toyota — Lexus, которое годом ранее было вторым.

Эксперты отмечают, что Subaru и Lexus не продемонстрировали ухудшение показателей. Перестановки в рейтинге связаны, прежде всего, с тем, что Toyota существенно повысила общий уровень надежности своего модельного ряда.

В частности, в 2026 году седан Toyota Camry получил более высокие оценки, чем версия предыдущего года. В рамках бренда эта модель уступает по показателям надежности только Toyota Crown.

Кроме того, производителю удалось значительно улучшить качество пикапов Toyota Tacoma и Toyota Tundra. Ранее именно эти модели считались одними из самых проблемных в линейке компании, однако их результаты существенно выросли.

