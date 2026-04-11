Чрезвычайно сильные бойцы: какие породы собак не следует заводить семьям

Профессиональный кинолог назвал несколько пород собак, которые он не советует заводить большинству семей, отмечая, что некоторые из них нуждаются в особом опыте и условиях содержания. По его словам, одна из таких пород даже напоминает "настоящий боевой танк".

Как пишет Express, основатель центра дрессировки American Standard Dog Training Гаррет Винг объяснил, что часть пород слишком сложна для содержания в семейной среде и может создавать серьезные трудности для владельцев.

Тибетский мастиф

Первым в списке он назвал Тибетский мастиф. Кинолог отмечает, что это очень сильная и независимая порода, которая исторически использовалась для охраны территорий и скота.

По его словам, такие собаки обладают мощным охранным инстинктом и нуждаются в опытном владельце, поэтому не всегда подходят для семей с детьми.

Немецкий дог

Также в списке оказался Немецкий дог. Несмотря на свой спокойный и дружелюбный характер, эта порода нуждается в значительном пространстве и серьезной адаптации к жилищным условиям.

Специалист отмечает, что владельцам часто приходится полностью перестраивать быт – от размещения мебели до организации пространства для большой собаки как в доме, так и на улице.

Кане-корсо

Отдельно кинолог выделил Кане-корсо, поставив ее во главу угла среди пород, которые он не рекомендует для неопытных владельцев.

Эта итальянская порода мастифов исторически использовалась как охранник скота и для работы с большой добычей. По словам эксперта, это очень сильные и доминантные собаки, нуждающиеся в четкой дрессировке и не всегда подходящие для семейного содержания, особенно с маленькими детьми.

