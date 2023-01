Что делать, чтобы авокадо дозрел быстрее: простой лайфхак

В последнее время авокадо стал очень популярным фруктом, в частности, в Украине. Он стал неотъемлемой составляющей правильного рациона, а тренд на продукт позволил ему закрепиться во многих диетах.

К сожалению, не всегда удается найти в магазине спелое и мягкое авокадо, поэтому ему приходится созревать уже в домашних условиях. Если не хотите ждать очень долго, а порадовать себя тостами со вкусным сливочно-ореховым авокадо хочется поскорее, в издании Eat This, Not That рассказали об одном лайфхаке, который ускорит созревание авокадо уже дома.

Обычно созревания авокадо нужно ждать около недели, однако этот простой совет ускорит процесс смягчения до 2-3 дней и позволит в полной мере раскрыть вкусовые качества плода. Об этом лайфхаке рассказала диетология Аманда Изкьердо.

Как определить, что авокадо спелое

Авокадо с полок супермаркета часто требует дополнительного времени на созревание потому, что растение, в отличие от многих других, выращиваемых на деревьях, не созревает, пока его не сорвут.

Свежий фрукт можно обнаружить по внешним признакам:

Имеет светло- или ярко-зеленый цвет;

Твердое на ощупь.

Для спелого авокадо характерны темно-зеленая кожура и они более мягкие внутри. Немного нажмите пальцем и если заметите кашеподобную структуру, используйте это авокадо для приготовления тостов или салата, пока вы еще можете поймать все вкусовые предпочтения фрукта.

Самый быстрый и простой способ ускорить процесс созревания

Для этого незрелое авокадо нужно поместить в коричневый бумажный пакет вместе с яблоком или бананом на 2-3 дня, пока он не созреет.

Эта методика известна своей эффективностью и экономией времени. Авокадо созреет скорее благодаря растительному гормону под названием этилен, который, естественно, в составе яблок и бананов. Этилен запускает созревание, поэтому когда авокадо помещают в пакет вместе с другими плодами, газы этилена, производящие фрукты, будут выделяться и помогают всем "соседям" созревать еще быстрее.

Благодаря этому способу можно за несколько дней получить идеально созревшее авокадо с мягкой консистенцией и уникальным неповторимым вкусом.

