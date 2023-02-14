Что приготовить на романтический ужин ко Дню всех влюбленных: легкое меню

14 февраля влюбленные радуют друг друга приятными подарками и теплыми словами. Романтический ужин станет идеальным свершением Дня святого Валентина. Что лучше приготовить второй половинке в День влюбленных, и легкое меню романтических блюд вы найдете в этой статье.

Обычно ужин, как и любая другая трапеза, делится на этапы. Чаще всего подают 3-4 разных блюда в следующем порядке:

аперитив, комплимент от шефа, чашка воды или другого напитка для стимуляции вкуса; Закуска, теплая или холодная. Лучше легкое, если основное блюдо сытное; Основное блюдо; Десерт и напиток.

4 основные факторы, составляющие впечатление о еде, это:

Вкус; Вид; Запах; Ассоциации

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Секрет удачно подобранного меню состоит в том, что блюда должны дополнять друг друга. Для этого следует выбирать схожие продукты, или те, которые хорошо сочетаются и смакуют вместе. Если на основное блюдо вы приготовили что-нибудь тяжелое, например, стейк, то закуску следует сделать легкой.

Аперитив должен пощекотать ваши рецепторы в начале трапезы и "разогреть" до следующих блюд. Не надо готовить слишком много, чтобы не переедать. Жирные блюда следует сочетать со свежими и легкими. Десерт должен создавать впечатление "вишенки на торте", то есть последнего штриха, который поставит сладкую точку в конце ужина.

Идеальное меню всегда имеет определенную концепцию. К примеру, можно сделать все блюда розовыми и красными или в форме сердца. Также можно использовать один основной продукт, который будет ощущаться в каждом блюде, в частности, в десерте. Таким продуктом может стать тыква, свекла или яблоки. Также можно использовать одинаковые ароматные специи, сочетающие блюда из меню на уровне ароматов.

Труднее всего – сочетать блюда ассоциативно. Каждое блюдо или даже один продукт, который мы ели раньше, сразу переносят нас в эти воспоминания. Часто можно увидеть такие концептуальные меню, которые возвращают нас в детство, к оладьям бабушки, картофелю с мясом и киселю на десерт.

Для романтического ужина продумать меню следует особенно тщательно. Лучше, если вы найдете разные способы связать все блюда в один сюжет. И даже не обязательно готовить что-нибудь сложное.

Возьмите на вооружение следующий пример и рецепты, о которых мы писали ранее:

Аперитив: два маленьких канапе "на один укус" с хорошим сочетанием продуктов. Лучше сделать аперитив кисловатым, ведь именно кислый вкус возбуждает наши рецепторы и разогревает аппетит перед едой. Канапе с лососем и лимонным соком будет простым и действенным решением; Закуска: выбор закусок огромен, поэтому лучше просто дать совет: не делайте слишком тяжелые и "непонятные блюда", а также не используйте ингредиенты, которые испортят запах изо рта (чеснок, сельдь, лук и т.д.). Для романтического ужина лучше сделать легкую закуску, которая заинтригует перед основным блюдом. Например, можно сделать свежий или пикантный салат, или необычные мини-бургеры ; Основное блюдо: это первое блюдо, которое следует выбрать на трапезу, а к нему придумывать закуску и десерт. Совет здесь один – приготовьте то, что умеете лучше всего. Если вы точно знаете, какое блюдо обожает ваша вторая половинка – это ваш вариант. Но если вы готовите часто, то в таком случае любимых можно удивить необычным рецептом, как пицца в форме сердца ; Десерт: с ним всегда сложно, ведь сладости – дело очень индивидуальное. Опять же, узнайте о предпочтениях вашего партнера. Не следует готовить жирный десерт с большим количеством сахара, если вторая половинка редко ест вкусности. Лучше приготовьте что-нибудь простое, но интересное. И наоборот, ценителям шоколада точно понравится торт с вишнями. Вернуть в детство сможет торт "Муравейник". Если же вы хотите поразить любимого человека чем-нибудь необычным и романтичным, приготовьте простой итальянский десерт с ягодами, или десерт с алкоголем. Можно вместо десерта приготовить вкусный напиток, если ужин и так уже получился довольно сытным.

Напомним, в 2023 году праздник Валентинов день выпадает на вторник. UAportal рассказал об истории и традициях празднования Дня влюбленных. Также мы собрали интересные идеи вечеринки в День Святого Валентина для одиноких людей.

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