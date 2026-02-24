Данные о непригодности не внесли в Резерв+: что делать

Гражданин, официально признанный непригодным к военной службе, но эта информация не отображается в мобильном приложении "Резерв+", должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который является администратором сервиса. Если же проблема не будет устранена, следующим шагом может стать обращение в суд.

Об этом сообщает портал "Юристи.UA". После обновления законодательства бумажные военно-учетные документы больше не издаются. Основным документом является электронный военный учет, доступный через приложение "Резерв+". В то же время, некоторые пользователи сталкиваются с неточностями или отсутствием важных данных в своем профиле.

В частности, один из граждан обратился к юристам с вопросом: в приложении не указано, что он признан непригодным к службе. Он поинтересовался, как поступать в такой ситуации.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Юрист Владислав Дерий объяснил, что после утверждения свидетельства о болезни личность должны были исключить из военного учета. Если это не произошло, это может свидетельствовать о бездействии со стороны ТЦК. Он посоветовал перевести коммуникацию с учреждением в юридическую плоскость.

Адвокат Юрий Айвазян уточнил, что, прежде всего, нужно подать в ТЦК заявление с требованием внести соответствующие изменения в учетные данные в "Резерв+". Именно этот орган отвечает за администрирование и корректировку информации в системе. В случае, если территориальный центр комплектования откажется исправить ошибку или не отреагирует на обращение, гражданин имеет право обжаловать бездействие в судебном порядке.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!