Деньги по уходу: что это такое и кто имеет на них право

В Украине отдельные категории граждан имеют право на ежемесячное государственное пособие по уходу за лицами с психическими расстройствами или инвалидностью I или II группы, связанной с психическими нарушениями. В 2026 году максимальный размер такой выплаты был повышен до 3209 грн в месяц.

Кто имеет право на помощь

Денежную поддержку назначают совершеннолетнему дееспособному лицу, которое:

может работать или быть безработной;

проживает вместе с человеком, который из-за психических расстройств нуждается в постоянном постороннем уходе;

фактически ежедневно осуществляет уход за лицом с инвалидностью I или II группы (если инвалидность связана с психическими нарушениями) медицинского заключения.

Если смотритель зарегистрирован по другому адресу, необходимо дополнительно подать документ, подтверждающий фактическое совместное проживание и уход (например, акт обследования жилищных условий от органа соцзащиты).

Как рассчитывают размер выплаты

Размер пособия определяется индивидуально по формуле: разница между трехкратным прожиточным минимумом на каждого члена семьи и средним доходом семьи за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма не может превышать прожиточный минимум на одного человека. С 1 января 2026 это 3209 грн в месяц.

На какой срок назначают выплаты и когда их прекращают

Обычно помощь назначают на 6 месяцев. Если смотритель – неработающий пенсионер, выплату могут оформить сразу на 1 год.

Выплаты начинаются с месяца подачи заявления (при своевременном предоставлении всех документов).

Помощь прекращают в следующих случаях:

изменение состава семьи (смерть или переезд человека с инвалидностью или наблюдателя);

истечение срока действия инвалидности I или II группы без ее повторного подтверждения;

пребывание человека с инвалидностью на полном государственном содержании или в стационарном учреждении в течение всего календарного месяца

