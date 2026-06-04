Десять лет стажа: на какую пенсию можно рассчитывать

Размер будущей пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа: чем больше официально отработанных лет, тем выше будут выплаты. В то же время многие граждане имеют только около 10 лет стажа, и часто интересуются, дает ли это право на пенсию.

Такой показатель недостаточен для назначения полноценных выплат по возрасту и существенно ограничивает возможности получить высокую сумму. Об этом сообщает ПФУ.

Какой стаж требуется для пенсии в 2026 году

Пенсия по возрасту в Украине назначается только при наличии минимального страхового стажа. В 2026 году требования одинаковы для мужчин и женщин и зависят от возраста ухода на пенсию:

в 60 лет требуется не менее 33 лет стажа;

в 63 года - от 23 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

В последующие годы эти требования могут постепенно увеличиваться.

Назначат ли пенсию со стажем 10 лет

Даже самое низкое требование – 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет – делает 10 лет недостаточными для получения пенсии по возрасту. То есть при наличии такого стажа стандартные пенсионные выплаты не назначаются.

В такой же ситуации может быть оформлена государственная социальная помощь. Она предоставляется гражданам по достижении 65 лет, если они не имеют права на пенсию и не работают. В 2026 году ее размер ориентировочно составляет 2595 грн, а оформление осуществляется через органы социальной защиты населения, а не Пенсионный фонд.

Можно ли "докупить" стаж

Украинское законодательство позволяет добровольно уплатить взносы за недостающие годы страхового стажа. Это может помочь "добрать" необходимый минимум для назначения пенсии.

Однако такая опция платная, и стоимость зависит от конкретных условий. Поэтому перед принятием решения следует посчитать, будет ли это финансово целесообразным.

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Какие периоды могут отнести к стажу

Кроме официальной работы, в страховой стаж могут быть включены и другие периоды, в частности:

военная служба;

декретный отпуск;

уход за лицом с инвалидностью или недееспособным родственником;

обучение в вузе до 2004 года (при определенных условиях).

Такие периоды могут быть учтены при подтверждении и уплате страховых взносов в соответствующих случаях. Благодаря этому иногда можно дотянуть до минимально необходимого стажа для назначения пенсии.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

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