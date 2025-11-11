До 16 градусов тепла в отдельных областях: прогноз погоды на 12 ноября

Осень в Украине входит в свою активную фазу — ноябрь демонстрирует все свои контрасты: от густых туманов и туманной прохлады до неожиданных теплых дней. В среду, 12 ноября, по всей стране ожидается влажная погода, а иногда пройдут настоящие дождевые фронты.

Об этом в своем Telegram рассказала известная синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозу наиболее интенсивные осадки охватят западные области, восток Украины и Крым. До вечера дождевая зона расширится, добравшись до Одесской, Винницкой и Черкасской областей. На остальной территории ожидается преимущественно облачная погода, местами туман или слабый дождь, который, по словам Диденко, можно будет "пройти мимо капель".

Температура воздуха днем в большинстве регионов будет держаться в пределах +6…+11 °C, а теплее всего будет на юго-востоке — в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях столбики термометров поднимутся до +16 °C. В столице прогнозируется стабильная температура на уровне +6…+8°C, без существенных осадков.

