До 23 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 10 января

В Украине 10–11 января ситуация с погодой изменится из-за поступления арктического воздуха, что повлечет за собой резкое похолодание. В западных, северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью температура снизится до -14...-20°С, днем будет держаться в пределах -9...-15°С, а местами может опуститься до -23°С.

В Кировоградской и Полтавской областях прогнозируют –6…–12°С, как в ночное, так и в дневное время. Об этом сообщает Укргидромицентр.

В южных, восточных регионах и на Днепропетровщине температура будет более мягкой — от –4°С до +4°С.

Метеорологи призывают граждан соблюдать осторожность, по возможности ограничить поездки и следить за обновлением прогнозов.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!