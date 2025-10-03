До 7 баллов: прогноз магнитных бурь на 4 октября

Магнитные бури возникают из-за повышенной активности Солнца — вспышек, корональных выбросов массы или потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Они могут оказывать влияние как на технику, так и на самочувствие людей. В октябре 2025 г. астрономы фиксируют волны геомагнитных возмущений, и 4 октября ожидается особо заметное усиление активности.

Для метеочувствительных лиц этот день может оказаться непростым, ведь прогнозируют бурю средней или даже сильной интенсивности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Прогноз интенсивности

На 4 октября предполагается геомагнитная активность уровня Kp 5–7 баллов, что соответствует бурям класса G2–G3 по международной шкале. Самый высокий пик ожидается в первой половине дня с постепенным понижением к вечеру. При этом накануне, 3 октября, уже наблюдались возмущения, так что их эффект может наложиться на прогнозируемую бурю.

Влияние на здоровье

Магнитные бури часто вызывают головные боли, головокружение, скачки давления и изменения пульса. Это особенно ощутимо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими мигренями или нервными расстройствами. Также возможны проблемы со сном, чувство усталости, раздражительность и снижение концентрации.

Как подготовиться

соблюдать стабильный режим сна и отдыха;

пить достаточно воды, избегая кофе, алкоголя и энергетиков;

выбирать легкое питание из овощей и фруктов;

избегать перегрузок и стрессов;

людям с хроническими болезнями контролировать давление и иметь при себе лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Как измеряют магнитную активность

Главный показатель – индекс Kp (от 0 до 9), где более высокие значения означают более сильные возмущения. Дополнительно используется шкала G: от слабой бури G1 до экстремальной G5. Данные собирают со спутников, фиксирующих солнечную активность и с наземных магнитометров.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!