До 7 балів: прогноз магнітних бур на 4 жовтня

Магнітні бурі виникають через підвищену активність Сонця — спалахи, корональні викиди маси чи потоки сонячного вітру, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Вони можуть впливати як на техніку, так і на самопочуття людей. У жовтні 2025 року астрономи фіксують хвилі геомагнітних збурень, і 4 жовтня очікується особливо помітне посилення активності.

Для метеочутливих осіб цей день може стати непростим, адже прогнозують бурю середньої або навіть сильної інтенсивності. Про це пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогноз інтенсивності

На 4 жовтня передбачають геомагнітну активність рівня Kp 5–7 балів, що відповідає бурям класу G2–G3 за міжнародною шкалою. Найвищий пік очікується у першій половині дня, із поступовим зниженням до вечора. При цьому напередодні, 3 жовтня, вже спостерігались збурення, тож їхній ефект може накластися на прогнозовану бурю.

Вплив на здоров’я

Магнітні бурі часто викликають головний біль, запаморочення, скачки тиску та зміни пульсу. Це особливо відчутно для людей із серцево-судинними захворюваннями, хронічними мігренями чи нервовими розладами. Також можливі проблеми зі сном, відчуття втоми, дратівливість і зниження концентрації.

Як підготуватися

дотримуватися стабільного режиму сну та відпочинку;

пити достатньо води, уникаючи кави, алкоголю й енергетиків;

обирати легке харчування з овочів та фруктів;

уникати перевантажень і стресів;

людям із хронічними хворобами контролювати тиск і мати при собі ліки.

Як вимірюють магнітну активність

Головний показник — індекс Kp (від 0 до 9), де вищі значення означають сильніші збурення. Додатково використовується шкала G: від слабкої бурі G1 до екстремальної G5. Дані збирають із супутників, що фіксують сонячну активність, та з наземних магнітометрів.

