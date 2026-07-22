Дроны атаковали Краснодар и Невинномыск в России: горят два состава Wildberries (фото, видео)

В ночь на 22 июля в российских Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края после атаки беспилотников вспыхнули масштабные пожары на логистических центрах компании Wildberries. По словам местных жителей, в пригороде Краснодара раздалась серия взрывов, после чего возникло несколько очагов возгорания.

Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 30 взрывов, а сирена воздушной тревоги включили уже после инцидента всего на несколько минут. Об этом сообщают ASTRA, Exilenova+, Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Под удар попал один из самых больших логистических комплексов Wildberries в России. В результате атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии стало известно о возгорании еще одного большого состава Wildberries в Невинномыске.

Также взрывы этой ночью раздавались в Армавире Краснодарского края. По предварительной информации, там могли атаковать нефтебазу, где после удара также возник пожар.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!