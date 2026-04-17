Дроны атаковали Ленинградскую область России: ограничивали работу аэропорта 'Пулково'

В ночь на 17 апреля в российской Ленинградской области заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны. Сначала местные власти сообщали о якобы четырех сбитых дронах, однако впоследствии эта цифра выросла до семи.

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Около 03:30 по киевскому времени в Ленинградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

В 04:20 Дрозденко сообщил о трех якобы сбитых беспилотниках над территорией области. Приблизительно через час он заявил еще об одном сбитом дроне. Кроме того, Росавиация временно ограничила работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Утром губернатор уточнил, что количество якобы уничтоженных беспилотников выросло до семи. Также, по его словам, зафиксированы повреждения в результате падения обломков.

В частности, в районе Пулковских высот обломки повредили одно транспортное средство и выбили окна в соседнем здании. Еще одно падение обломков, по утверждению российской стороны, было зафиксировано в Выборгском районе.

Напомним, дроны атаковали порт в Ленинградской области России.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!