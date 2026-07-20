Дроны атаковали Московскую область России: пылает крупнейший логистический центр Wildberries (фото, видео)

В ночь на 20 июля Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Российские власти заявили, что регион атаковали более 400 дронов, а в соцсетях появились сообщения о взрывах, пожарах и попаданиях по объектам в Подмосковье, в том числе по логистическому центру Wildberries в Подольске.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, росСМИ, российские пропагандисты, Astra, Exilenova+, Supernova+. В ночь на понедельник российские пропагандистские ресурсы сообщали о ракетной опасности в Московской области, а жителей столицы предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Аналогичный режим объявили еще в ряде регионов РФ, в частности, в Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Вологодской, Белгородской, Курской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областях.

Около трех часов ночи Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении 27 беспилотников, следовавших в Москву. Впоследствии он сообщил еще об 11 сбитых дронов. О возможных последствиях атаки чиновник традиционно не сообщил, отметив лишь, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Позже "Росавиация" ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов. По официальным данным, на подлете в столицу были якобы сбиты 79 беспилотников.

В то же время в соцсетях распространились фото и видео взрывов и пожаров в Московской области. По информации Telegram-каналов, под удар попал логистический центр Wildberries "Коледино" в Подольске - один из крупнейших распределительных комплексов компании. Местные жители также сообщали об атаке дронов на этот объект.

Утром Собянин заявил, что с вечера воскресенья до пяти утра Московский регион атаковали более 400 беспилотников. По его словам, большинство из них якобы перехватили силы противовоздушной обороны еще на подступах к области, а 85 дронов были сбиты вблизи Москвы.

Российские пропагандистские СМИ назвали эту атаку одной из самых масштабных за последние годы.

По данным OSINT-проекта Astra, после ударов вспыхнула нефтебаза в Подольске. Кроме того, аналитики сообщили о пожаре на складе промышленного комплекса "Южные Ворота" в Домодедово. В течение ночи жители Подмосковья неоднократно сообщали о взрывах и возгораниях в разных районах области.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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