Дроны атаковали Москву и область: местные сообщали о громких взрывах (фото, видео)

В ночь на 27 октября в Москве и Подмосковье раздались взрывы, которые, по данным российских пабликов и СМИ, стали следствием массированной атаки дронов. Официальные власти РФ заявили, что столицу атаковали 30 беспилотников.

Как сообщает Astra, в московском поселке Коммунарка после взрывов очевидцы видели дым. Фото с места происшествия журналисты геолоцировали - кадры действительно сделаны в Коммунарке, где дым поднимался вблизи лесного массива возле Проектируемого проезда.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье вечером и в ночь на понедельник сообщил о якобы успешном сбитии нескольких дронов, "летевших на Москву". В то же время, по информации Astra, местные жители сообщали о серии взрывов не только в столице, но и нескольких городах Московской области.

Около полуночи "Росавиация" приостановила работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский". По данным Mash, взрывы слышали в Домодедово, Подольске, Дубне, Раменском, Коммунарке, Троицке и Коломне.

Около трех часов ночи Собянин заявил, что на Москву было направлено около 30 дронов. После этого, уже в ночь на понедельник, Росавиация сообщила о возобновлении работы остановленных аэропортов.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

