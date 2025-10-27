Дрони атакували Москву та область: місцеві повідомляли про гучні вибухи (фото, відео)

У ніч проти 27 жовтня в Москві та Підмосков’ї пролунали вибухи, які, за даними російських пабліків і ЗМІ, стали наслідком масованої атаки дронів. Офіційна влада РФ заявила, що столицю атакували 30 безпілотників.

Як повідомляє Astra, у московському селищі Комунарка після вибухів очевидці бачили дим. Фото з місця події журналісти геолокували — кадри справді зроблені у Комунарці, де дим піднімався поблизу лісового масиву біля Проектованого проїзду.

Мер Москви Сергій Собянін у неділю ввечері та в ніч на понеділок повідомив про нібито успішне збиття кількох дронів, які "летіли на Москву". Водночас, за інформацією Astra, місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів не лише у столиці, а й у кількох містах Московської області.

Близько опівночі "Росавіація" призупинила роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський". За даними Mash, вибухи чули у Домодєдово, Подольську, Дубні, Раменському, Комунарці, Троїцьку та Коломні.

Близько третьої години ночі Собянін заявив, що на Москву було спрямовано близько 30 дронів. Після цього, вже у ніч на понеділок, "Росавіація" повідомила про відновлення роботи зупинених аеропортів.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

