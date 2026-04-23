Дроны атаковали Нижегородскую и Самарскую области России: повреждены НПС и нефтехимический комбинат (фото, видео)

В ночь на 23 апреля в результате атак беспилотников в России вспыхнули пожары на нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области и нефтехимическом предприятии в Самарской области. Под утро жители города Кстово сообщали о взрывах и возгораниях.

Об этом сообщают российский Telegram-канал Astra, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

По данным Astra, после атаки загорелась нефтеперекачивающая станция "Горький", расположенная в селе Мешиха Кстовского района Нижегородской области.

Этот объект является одним из крупнейших узлов в структуре АО "Транснефть-Верхняя Волга" и входит в систему магистральных нефтепроводов компании.

Об атаке также сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Предварительно сообщалось о пострадавших.

Кроме того, в Самаре и Новокуйбышевске занятия для первой смены в школах перенесли на более позднее время. По информации Astra, под ударом оказался Новокуйбышевский нефтехимический комбинат, где возник масштабный пожар.

Предприятие является одним из крупнейших производителей газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе. Там производят сжиженные углеводороды, бензол, фенол, ацетон, олефины и другую химическую продукцию. Также на заводе работают уникальные для РФ производства пара-трет-бутилфенола и синтетического этанола.

Российское Минобороны заявило, что ночью силы ПВО якобы сбили 154 беспилотника над рядом регионов РФ, в том числе Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями.

Также сообщалось о якобы перехвате дронов над временно оккупированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

