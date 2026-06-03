Дроны атаковали российский Петербург: пылает нефтяной терминал (фото, видео)

После массированной атаки беспилотников в российском Санкт-Петербурге разразился масштабный пожар. По сообщениям местных Telegram-каналов, под ударом оказался нефтяной терминал, где после взрывов поднялось сильное задымление.

Об инциденте сообщают российские паблики, Telegram-канал Astra и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Около четырех часов утра Дрозденко заявил о якобы уничтожении трех беспилотников над территорией Ленинградской области. В то же время жители Санкт-Петербурга начали сообщать о серии взрывов и пожаре в одном из промышленных районов города.

Ряд российских Telegram-каналов связал атаку с Петербургским нефтяным терминалом, опубликовав фото и видео с места происшествия, на которых виден густой дым и пламя. Позже губернатор сообщил, что регион подвергся атаке около 30 дронов. Из-за угрозы безопасности были зафиксированы перебои в работе аэропорта Пулково, где более двух десятков рейсов задержали или отменили.

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Впоследствии Astra, проанализировав многочисленные видео очевидцев, заявила, что пожар произошел на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России.

По информации российских СМИ, инцидент произошел накануне открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который должен начаться в ближайшее время и собрать иностранных бизнесменов и официальных гостей.

Утром 3 июня жители города продолжали сообщать о многочисленных взрывах и пожаре. Около семи утра Дрозденко заявил, что над Ленинградской областью якобы было сбито уже 50 беспилотников. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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