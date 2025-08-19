Дроны атаковали российский Волгоград: есть попадания в НПЗ, загорелся пожар (фото, видео)

В ночь на 19 августа в Волгограде раздалась серия взрывов, после чего загорелись объекты инфраструктуры. По словам местных жителей, в небе над городом слышали около десяти взрывов, видны вспышки и возгорания.

Из-за инцидента временно останавливал работу местный аэродром. Об этом сообщают российские паблики, СМИ и официальные лица РФ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля одного из корпусов городской больницы №16, а также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

