Дроны атаковали российский Ярославль: горел один из крупнейших НПЗ России (фото, видео)

В ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль — в 700 км северо-восточнее Москвы и более 1000 км от украинской границы. В результате удара вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Славнефть-ЯНОС" - одном из крупнейших в России, который перерабатывает 15 млн т нефти в год и производит бензин, реактивное топливо и масла для экономики и армии.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, местные паблики и OSINT-мониторинг.

Жители слышали не менее семи мощных взрывов и пролеты дронов. Перед атакой губернатор Михаил Евраев объявил "воздушную опасность". В сети появились видео с яркой загаром над промышленной зоной и столбом дыма.

Минобороны РФ заявило о "нейтрализации" 90 дронов за ночь: 63 - над Брянщиной, 8 - над Ярославлем, по 3-4 - над Москвой, Смоленском, Тверью, Черным морем, по 2 - над Тамбовом и Тулью, по 1 - над Орлом и Ростовом. О реальных последствиях для завода – молчание.

