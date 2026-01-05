Дроны атаковали российскую Липецкую область: вспыхнул пожар на оборонном заводе (фото)

Вечером в воскресенье российские Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на оборонное предприятие "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. В результате атаки на территории завода вспыхнул пожар.

Об инциденте написал в частности Telegram-канал Astra, а также подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов. Предприятие Энергия специализируется на производстве аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов, а также батарей для авиации и военно-морского флота.

После полуночи губернатор Липецкой области заявил, что пожар в промышленной зоне Ельца удалось локализовать. По его словам, возгорание произошло после падения беспилотника. Чиновник также отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

