'Дзвонити' или 'телефонувати': языковед назвал правильный вариант

В украинском языке слова "дзвонити" и "телефонувати" имеют принципиально разные значения. Языковед Александр Авраменко сказал, какой вариант будет правильным.

По словам языкового эксперта, если вы совершаете с телефона звонок знакомому, то вы "телефонуєте", поскольку слово "дзвонити" имеет причастность к колоколам.

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"Мы друг другу "телефонуємо" или "дзвонимо"? Друзьям мы "телефонуємо". Кстати, форма совершенного вида (что сделать?) – "потелефонувати". А еще есть разговорный вариант – "зателефонувати", – сказал он.

Авраменко заметил, что "звонить" означает вызвать звуки, ударяя в звон, или "издавать звук ударом в звон".

Слово "телефонувати" – это значит пользоваться телефоном, сообщать о чем-либо с помощью телефона.

Ранее Александр Авраменко рассказал, как возник фразеологизм "деньги не пахнут". Языковед также объяснил, когда его можно применять.

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