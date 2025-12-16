'Если Россия снова нападет на Украину, США ответит военным путем' - Туск

В случае повторной агрессии России против Украины, Соединенные Штаты готовы дать военный ответ. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время международного саммита в Берлине, посвященного вопросам мира в Украине.

Как сообщает польское издание Onet News, Туск подчеркнул, что такую позицию он впервые услышал непосредственно от участвовавших в переговорах представителей американской стороны. По его словам, американский представитель Стив Виткофф четко дал понять: США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины таким образом, чтобы у России не возникало никаких сомнений в характере ответа в случае нарушения договоренностей о прекращении огня.

Польский премьер отметил, что нынешняя ситуация показательна, ведь, вероятно, впервые настолько очевидно, что Соединенные Штаты, страны Европы и Украина действуют как единый фронт.

Также Дональд Туск подчеркнул, что принудить Кремль к реальным переговорам о завершении войны или хотя бы к установлению перемирия возможно только при полной консолидации западных союзников.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы Европа, США и Украина выступали совместно, демонстрируя России и Владимиру Путину, что между этими сторонами невозможно посеять раздор.

