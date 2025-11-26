Это работа дельца - Трамп о слитном разговоре Виткоффа и Ушакова

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнародованную Bloomberg запись разговора между спецпосланником Стивом Виткоффом и представителями Кремля. По его мнению, в действиях своего представителя нет ничего удивительного — он назвал это привычной практикой и частью работы человека, занимающегося заключением сделок.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force 1.

"Это стандартная практика. Он должен продать Украине. Он должен продать Украину России. Это то, чем занимается dealmaker".

Трамп объяснил, что любые эффективные переговоры предполагают элемент давления и убеждение на обеих сторонах. Он отметил, что лично не слышал опубликованную запись, однако считает такую манеру работы привычной для дипломатии.

"Вы должны убеждать их в этом. Это абсолютно привычная форма переговоров. Я не слушал это аудио, но это нормальная практика. И предполагаю, что он говорит то же и Украине, ведь каждая сторона должна что-то отдать и получить".

