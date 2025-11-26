Це робота ділка - Трамп про злиту розмову Віткоффа та Ушакова

Президент США Дональд Трамп прокоментував оприлюднений Bloomberg запис розмови між спецпосланцем Стівом Віткоффом і представниками Кремля. На його думку, у діях свого представника немає нічого дивного — він назвав це звичною практикою та частиною роботи людини, яка займається укладанням угод.

Про це Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force 1.

"Це стандартна практика. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, чим займається dealmaker".

Трамп пояснив, що будь-які ефективні переговори передбачають елемент тиску й переконування на обидві сторони. Він зауважив, що особисто не чув опублікований запис, однак вважає таку манеру роботи звичною для дипломатії.

"Ви повинні переконувати їх у цьому. Це абсолютно звична форма переговорів. Я не слухав це аудіо, але це нормальна практика. І припускаю, що він говорить те саме й Україні, адже кожна сторона має щось віддати і щось отримати".

