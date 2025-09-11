Финподдержка от Британии: кто из украинцев может получить 11 тыс. грн помощи

Общественная организация "Ответственные граждане" совместно с Mercy Corps и при финансовом содействии правительства Великобритании внедряет гуманитарную инициативу в одном из регионов, граничащих с зоной боевых действий. В рамках этой программы люди, которые были эвакуированы из опасных территорий, имеют возможность получить денежную поддержку.

Такую информацию обнародовала пресс-служба общественной организации "Ответственные граждане". Она уже более десятилетия активно действует в прифронтовых районах, поддерживая местное население, в частности путем предоставления финансовой помощи.

Во время очередной волны эвакуации из Донецкой области ее деятельность сосредоточена на транзитном центре в Павлограде (Днепропетровская область), где эвакуированным жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома, предоставляют временное жилье и материальную поддержку.

Критерии для получения финансовой поддержки охватывают следующие категории домохозяйств:

семьи, которые в течение последнего месяца лишились возможности проживать в своем привычном жилье из-за последствий боевых действий.

домохозяйства, вынужденные покинуть территории, расположены в 16–30 км от зоны активных боевых столкновений, за последние 30 дней.

семьи, которые за последние 30 дней эвакуировались из районов, находящихся ближе 15 км к боевым действиям или с временно оккупированных территорий.

Читайте также: OCHA Ukraine выплачивает по 1 тыс. долларов: кому окажут финансовую помощь

Еще одно важное условие – совокупный ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 6310 гривен.

К другим критериям уязвимости относятся:

проживание в коллективных помещениях, разрушенном жилище или бездомность;

семьи, где есть люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;

семьи с тремя и более детьми младше 18 лет;

неполные семьи (родитель) с детьми до 18 лет;

семьи, включающие беременных женщин или кормящих матерей;

семьи, в которых есть пожилые люди (60 лет и старше).

Размер помощи и порядок ее получения

В сентябре 2025 года общественная организация "Ответственные граждане" открыла прием заявок на участие в программе единовременной денежной помощи. Каждый участник может рассчитывать на выплату в размере 10 800 гривен.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо официально зарегистрировать факт выезда из покинутой общины через соответствующие органы местного самоуправления. Только после этого можно обратиться в центр для подачи заявки.

"Мы и в дальнейшем остаемся рядом с людьми, которые преодолевают путь эвакуации, чтобы в это сложное время они чувствовали поддержку и имели возможность позаботиться о своих потребностях", – отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что украинцам будут выплачивать до 1 млн. грн помощи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !