Германия, Франция и Великобритания готовят план для привлечения Путина к переговорам - Bloomberg

Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной прорабатывают возможные сценарии вовлечения России в переговорный процесс по завершению войны. В этих странах считают, что нынешняя динамика на фронте может создавать новые возможности для дипломатии и усиливать позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Bloomberg. Собеседники издания отмечают, что представители трех ведущих экономик Европы обсуждают идею потенциальных переговоров с участием обеих сторон конфликта, а также координировали эти вопросы с украинской стороной. Официальные комментарии от правительств Франции и Великобритании получить не удалось, в то время как в Берлине отказались от публичных заявлений.

По оценкам источников Bloomberg, на фоне затяжного дипломатического процесса под эгидой США и истощения российских сил в войне появляется окно возможностей для возвращения к переговорам с российским руководством. В то же время, подчеркивается, что дополнительное давление на Кремль оказывают украинские удары беспилотниками по территории РФ, а также отдельные сигналы внутреннего недовольства политикой войны в Москве.

Отдельно говорится, что целью европейских союзников является попытка избежать дальнейшей эскалации зимой, когда Россия традиционно активизирует атаки на гражданскую инфраструктуру и энергосистему Украины.

При этом источники отмечают: окончательное решение по любым переговорным инициативам остается за Украиной, и Европа не намерена давить на Киев по принятию нежелательной для него стратегии.

В ближайшие дни, по данным издания, ожидаются консультации между премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский, со своей стороны, отмечает необходимость усиления украинской противовоздушной обороны, в частности системами Patriot, на фоне регулярных российских обстрелов. Он также неоднократно призывал партнеров усилить санкционное и военное давление на Россию и активнее приобщаться к дипломатическим усилиям.

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В материале также приводится позиция критиков идеи преждевременных переговоров, которые считают, что Россия не демонстрирует готовность к компромиссу и продолжает выдвигать максималистские требования. По их мнению, сейчас более целесообразно сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины и санкционного давления.

Отдельные источники подчеркивают, что европейские страны должны действовать в координации с США, чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров, а не создавать впечатление одностороннего давления на Киев.

Также упоминается предварительная информация Bloomberg о внутренних предупреждениях российских экономических ведомств о росте стоимости войны, которые, однако, пока не повлияли на политические решения руководства РФ.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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