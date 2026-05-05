Государство насчитает дополнительные 800 грн к пенсии: кто сможет получить

Украинское законодательство предусматривает пенсионерам возможность получать ежемесячные доплаты за наличие сверхурочного страхового стажа. В некоторых случаях такая надбавка может составлять около 800 грн.

Как сообщает ПФУ, дополнительные выплаты назначаются тем, кто имеет больше лет официальной трудовой деятельности, чем минимально необходимо для выхода на пенсию.

Как начисляются доплаты за стаж

Надбавка устанавливается за каждый год страхового стажа свыше минимально определенной нормы. Чем больше "лишний" стаж — тем выше доплата.

В 2026 году минимальные требования к страховому стажу таковы:

33 года - для выхода на пенсию в 60 лет

23 года - для выхода в 63 года

15 лет - для выхода в 65 лет

Все превышающее эти показатели считается дополнительным стажем и учитывается при расчете надбавки.

Также имеет значение дата назначения пенсии. Для пенсий, оформленных до октября 2011 года, сверхурочным считается стаж сверх:

25 лет - для мужчин

20 лет - для женщин

Сколько можно получить доплаты

Согласно правилам Пенсионного фонда Украины, за каждый дополнительный год стажа пенсия увеличивается на 1%. В то же время существует ограничение: сумма доплаты не может превышать 1% прожиточного минимума, установленного на соответствующий год.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 грн, поэтому доплата за один год стажа составляет примерно 25,95 грн.

Например, если у человека около 30 лет сверхурочного стажа, ежемесячная надбавка может приближаться к 800 грн.

Если пенсионер продолжает работать, полный перерасчет пенсии производится только после увольнения. В то же время, право на постепенное увеличение доплаты за дополнительный стаж сохраняется.

Проверить наличие права на прибавку можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины.

