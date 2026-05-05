Держава нарахує додаткові 800 грн до пенсії: хто зможе отримати

Українське законодавство передбачає для пенсіонерів можливість отримувати щомісячні доплати за наявність понаднормового страхового стажу. У деяких випадках така надбавка може сягати близько 800 грн.

Як повідомляє ПФУ, додаткові виплати призначаються тим, хто має більше років офіційної трудової діяльності, ніж мінімально необхідно для виходу на пенсію.

Як нараховуються доплати за стаж

Надбавка встановлюється за кожен рік страхового стажу понад мінімально визначену норму. Чим більший "зайвий" стаж — тим вища доплата.

У 2026 році мінімальні вимоги до страхового стажу такі:

33 роки — для виходу на пенсію у 60 років

23 роки — для виходу у 63 роки

15 років — для виходу у 65 років

Усе, що перевищує ці показники, вважається додатковим стажем і враховується при розрахунку надбавки.

Також має значення дата призначення пенсії. Для пенсій, оформлених до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад:

25 років — для чоловіків

20 років — для жінок

Скільки можна отримати доплати

Згідно з правилами Пенсійний фонд України, за кожен додатковий рік стажу пенсія збільшується на 1%. Водночас існує обмеження: сума доплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму, встановленого на відповідний рік.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2595 грн, тому доплата за один рік стажу дорівнює приблизно 25,95 грн.

Наприклад, якщо людина має близько 30 років понаднормового стажу, щомісячна надбавка може наближатися до 800 грн.

Якщо пенсіонер продовжує працювати, повний перерахунок пенсії проводиться лише після звільнення. Водночас право на поступове збільшення доплати за додатковий стаж зберігається.

Перевірити наявність права на надбавку можна через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України.

