Государство оплатит ваше обучение: кто из украинцев может бесплатно освоить новую профессию

Украинцы имеют шанс получить новую профессию или пройти переобучение абсолютно бесплатно. Государство покрывает все расходы.

Сейчас доступны шесть различных форматов обучения, ориентированных на потребности разных категорий населения. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Варианты бесплатного профессионального образования

1. Центры профессионально-технического образования

В восьми регионах Украины, от Львовщины до Одесской области, работают специализированные учебные центры, где могут обучаться все граждане Украины. Также доступ открыт для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих соответствующий статус в Украине.

2. Ваучеры на обучение – 30 000 грн поддержки

Зарегистрированные безработные в возрасте 45+ лет, ветераны, ВПЛ, люди с инвалидностью и пострадавшие от войны могут получить ваучер, который покрывает обучение в выбранном центре.

3. Программы для участников боевых действий

Лица, принимавшие участие в боевых действиях или имеющие инвалидность вследствие войны, могут пройти обучение по рабочим специальностям или образовательным программам.

4. Экспериментальный проект для женщин

По запросу работодателей реализуется программа обучения для женщин — без возрастных ограничений.

5. Обучение для зарегистрированных безработных (до 10 месяцев)

Участники получают сертификат, покрывающий стоимость обучения (до 29 200 грн в 2025 году), а также могут претендовать на сертификат на проживание.

6. Онлайн-курсы для всех желающих

Доступный перечень специальностей, которые можно освоить дистанционно — без ограничений по возрасту или статусу.

Как воспользоваться возможностью

Информацию о программах, условиях участия и перечне учебных центров можно получить:

в любом центре занятости;

на сайте Госслужбы занятости (раздел "Обучение");

по телефону горячей линии: 1518.

