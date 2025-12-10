Готовьте кошельки: какой будет стоимость электроэнергии с 1 января

С 1 января 2026 года цена на электроэнергию для населения останется неизменной - 4,32 грн за кВт·ч. Просмотр тарифа сейчас не рассматривается, действующее постановление №632 продолжает действовать до 30 апреля 2026 года, охватывая весь отопительный сезон.

Между тем, любой потребитель может перейти на многозонный счетчик через поставщика. Например, с двухзонным тарифом в ночной период (23:00–07:00) электроэнергия будет стоить 2,16 грн/кВт⋅час — вдвое дешевле дневного (07:00–23:00), где цена остается 4,32 грн. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

В медиа иногда появляются слухи о повышении, но ни один сценарий не обсуждается серьезно. После войны планируют постепенно отказываться от субсидирования через PSO (возложение специальных обязанностей), фиксирующее цены для поставщиков.

Повышение возможно только по решению правительства – моратория нет. Во время войны тариф уже вырос: с июня 2024-го с 2,64 до 4,32 грн. Минэкономики прогнозирует рост после апреля 2026-го: на 10–20% до 4,75–5,18 грн/кВт·ч в 2026-м, 5,22–6,2 грн в 2027-м и 5,7–7,44 грн в 2028-м. Это лишь оценки — реальные цены зависят от ситуации, а прогнозы правительства часто корректируются.

